Во Франции снова протестуют из-за закона о защите полиции

Многие митингующие были одеты в желтые жилеты.

В Париже, столице Франции, тысячи людей протестуют против насилия со стороны полиции и закона "о глобальной безопасности".

Об этом сообщает Le Figaro.

Митингующие прошли маршем по центру Парижа. Они несли транспаранты с надписью: "Равенство, свобода, братство - для кого?"

В акции также приняли участие крупные профсоюзы. Многие митингующие были одеты в желтые жилеты.

Несколько раз возникали стычки с правоохранителями. Как сообщила префектура полиции Парижа, полиция вмешалась, чтобы сорвать попытку возвести баррикаду на одной из улиц.

Митингующие бросали в сторону правоохранителей петарды и дымовые шашки. В одном из инцидентов полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, митингующие выступают против статьи закона, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

На прошлой неделе в Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности". Акция проходила мирно, пока к ней не присоединились радикалы из организации Black Bloc, которые построили баррикаду и начали столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ.

В сентябре во Франции возобновились протестные акции "желтых жилетов". В Париже протестанты столкнулись с полицейскими. Тогда правоохранители задержали по меньшей мере 154 протестующих.