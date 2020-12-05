На Донетчине нашли схрон с гранатометами, тротиловыми шашками и гранатами
Боеприпасы выявила совместная межведомственная группа в составе пограничников и сотрудников СБУ.
В разрушенном здании на Донетчине обнаружен схрон с гранатометами, тротиловыми шашками, гранатами и патронами.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Схрон обнаружила совместная межведомственная группа в составе пограничников и сотрудников СБУ.
"Во время осмотра одного из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине населенного пункта Польное, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами. Для безопасности местных жителей прилегающие территории сразу были взяты под охрану ", - говорится в сообщении.
Пиротехническая группа ГСЧС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.
По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению причастных к уголовному преступлению лиц.
Напомним, пограничники Донецкого отряда во время патрулирования автодороги "Мариуполь-Пикузы" выявили тайник с минометными минами.
В ноябре в оккупированном боевиками Шахтерске Донецкой области трое детей и их отчим получили ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом.