На Донетчине нашли схрон с гранатометами, тротиловыми шашками и гранатами

Боеприпасы выявила совместная межведомственная группа в составе пограничников и сотрудников СБУ.

В разрушенном здании на Донетчине обнаружен схрон с гранатометами, тротиловыми шашками, гранатами и патронами.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Схрон обнаружила совместная межведомственная группа в составе пограничников и сотрудников СБУ .

"Во время осмотра одного из разрушенных зданий фермерского хозяйства на окраине населенного пункта Польное, что в Донецкой области, правоохранители обнаружили замаскированный тайник с боеприпасами. Для безопасности местных жителей прилегающие территории сразу были взяты под охрану ", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГПСУ

Пиротехническая группа ГСЧС изъяла для утилизации 3 гранатомета, 12 боевых гранат, тротиловые шашки, пороховые заряды, 480 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению причастных к уголовному преступлению лиц.

Напомним, пограничники Донецкого отряда во время патрулирования автодороги "Мариуполь-Пикузы" выявили тайник с минометными минами.

В ноябре в оккупированном боевиками Шахтерске Донецкой области трое детей и их отчим получили ранения из-за неосторожного обращения с боеприпасом.