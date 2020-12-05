Сегодня возле Авдеевки и Марьинки стреляли вражеские снайперы

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Сегодня возле Авдеевки и Марьинки стреляли вражеские снайперы
Фото: facebook.com/backandalive

С начала текущих суток, 5 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

У этого же населенного пункта и неподалеку от Марьинки противник в который раз применил снайперское оружие.

"На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем в ответ украинскими воинами. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет ", - говорится в сообщении.

Добавим, саперы ГСЧС разминировали 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 93 взрывоопасных предмета.

Напомним, за 3 декабря оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.

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