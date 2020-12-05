Сегодня возле Авдеевки и Марьинки стреляли вражеские снайперы
С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
С начала текущих суток, 5 декабря, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.
Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
У этого же населенного пункта и неподалеку от Марьинки противник в который раз применил снайперское оружие.
"На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем в ответ украинскими воинами. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет ", - говорится в сообщении.
Добавим, саперы ГСЧС разминировали 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 93 взрывоопасных предмета.
Напомним, за 3 декабря оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.