Вакцинировать британцев от ковида начнут со вторника

В страну прибыли первые дозы вакцины от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer.

В Великобритании начнут вакцинацию от коронавируса с 8 декабря.

Об этом сообщил управляющий директор Национальной службы здравоохранения Великобритании Крис Хопсон, пишет "Немецкая волна".

В страну прибыли первые дозы вакцины от коронавируса, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer.

Первыми будут вакцинировать жителей и сотрудников домов престарелых, лиц от 80 лет, а также медперсонал, который лечит инфицированных коронавирусом пациентов.

В течение следующей недели в Великобритании будут доступны 800 тысяч доз вакцин. Их хватит для вакцинации 400 тысяч людей, потому что для получения полной защиты необходимы две дозы.

При этом большинство из 40 миллионов заказанных Лондоном доз вакцин должно поступить в первой половине 2021 года.

Добавим, вакцина от BioNTech и Pfizer должна храниться при минус 70 градусах, поэтому сначала жителей Великобритании будут вакцинировать лишь в 50 клиниках страны. Дальнейшие центры появятся позже.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал будущую вакцинацию от коронавируса самой массовой вакцинацией в истории страны.

Напомним, Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech.

9 ноября BioNTech и Pfizer объявили о 90% -ной эффективности своей вакцины от ковида. Компании планируют до конца 2020 года распространить во всем мире до 50 млн доз вакцины, а к концу 2021 - еще примерно 1,3 миллиарда доз. BioNTech и Pfizer также уже подали заявку на использование вакцины от COVID-19 в ЕС . Сообщалось, что Евросоюз получит вакцину Pfizer по 15,5 евро за дозу. Всего ЕС потратит на закупку вакцины от 3,1 до 4,65 млрд евро.

Всего уже около десяти компаний перешли к третьему этапу клинических испытаний, а некоторые даже запланировали поставки первых доз вакцины до весны 2021 года. Для лимитированного использования уже разрешили вакцины таких производителей: китайских компаний Sinovac и Sinopharm, роSSийского Центра Гамалеи и еще одного разработчика из Китая CanSino Biologics.

ВОЗ надеется, что массовая вакцинация от COVID-19 начнется в середине 2021 года.

В августе президент РФ Владимир Путин заявил о регистрации "первой в мире вакцины от коронавируса". Он заверил, что препарат "формирует стойкий иммунитет" и "прошел все необходимые проверки", а также о том, что прививку этой вакциной успешно сделала одна из его дочерей. Уже 15 августа Минздрав РФ сообщил о начале ее производства. 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое из 42 медиков, которых вакцинировали роSSийской вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом. ВОЗ требует от РоSSии предоставить клинические данные об этой вакцине.

24 ноября премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Венгрия начала тестирование роSSийской вакцины от коронавируса. По его словам, Венгрия как член ЕС также ведет переговоры с тремя китайскими производителями вакцин и закупила 2,8 миллиона доз китайского противовирусного препарата.