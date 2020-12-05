Украина все еще на 17-м месте по количеству больных коронавирусом

Умерли от болезни в мире 1 527 228 человек.

По состоянию на 5 декабря в мире зарегистрировано 66 364 047 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Умерли от болезни 1 527 228 человек.

Выздоровели 45 943 126 больных.

Фото: скриншот

Пятерка мировых лидеров по количеству заражений не изменилась: США (14,8 млн), Индия (9,6 млн), Бразилия (6,5 млн), РоSSия (2,4 млн) и Франция (2,3 млн). Украина далее на 17-м месте в мире и на 8-м в Европе с 801 716 больными.

На 16-м месте ЮАР - 805 804 случая, а на 18-м Турция - 765 997 случаев.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцины от коронавируса.

Согласно прогнозам, вакцина должна поступить в Украину весной 2021 года.

В ноябре стало известно, что Украина может получить оксфордскую вакцину от коронавируса самое раннее летом 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года. COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 20% населения.

Благодаря механизму COVAX Украина сможет получить максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса. Украина планирует приобрести вакцину от коронавируса для 20 млн населения в дополнение к бесплатному препарату по программе COVAX, который должен закрыть потребности в вакцине для 4 млн человек.

В Кабмине обещают, что некоторые группы населения получат вакцину бесплатно. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого имеются заболевания.

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