Католическая церковь около Гефсиманского сада пострадала от поджога

Глава Палестинской национальной администрации заявил, что ответственность за такие нападения несет израильское правительство.

Католическая церковь около Гефсиманского сада пострадала от поджога
Фото: uk.reuters.com

Израильская полиция арестовала 49-летнего мужчину за попытку поджога церкви в восточном Иерусалиме у Гефсиманского сада.

Об этом пишет uk.reuters.com.

В христианской традиции Гефсиманский сад почитается как одно из мест Страстей Христовых и часто посещается паломниками.

Представитель полиции Мики Розенфельд сообщил, что подозреваемый израильтянин поджег горючую жидкость внутри Церкви всех наций, после чего его задержал церковный охранник.

"Предварительное расследование и подробности от подозреваемого подтверждают мнение о том, что событие было уголовным", - заявила полиция, предполагая, что следователи не считали это преступлением на почве ненависти.

На фотографиях видно обугленную скамью и почерневшую часть мозаичного пола церкви, откуда открывается вид на Старый город Иерусалима.

"Это преступление, преступление, которое не должно происходить в церкви на Святой Земле", - отметил отец Ибрагим Фальтас, осматривая повреждения.

Полицию призвали провести тщательное расследование.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назвал подозреваемого "израильским поселенцем-террористом" и заявил, что ответственность за такие нападения несет израильское правительство.

За последнее десятилетие еврейским экстремистам предъявили обвинения в поджогах ряда церквей и мечетей на Святой Земле.

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