В Словакии суд оставил под стражей одного из богатейших людей страны по подозрению во взяточничестве

Партнер-основатель инвестиционной группы "Penta Investments" Ярослав Гашчак свою вину отрицает.

В Словакии суд оставил под стражей одного из богатейших людей страны по подозрению во взяточничестве
Фото: barikada.sk/

В Словакии суд оставил под стражей одного из богатейших людей страны - Ярослава Гашчака, обвиняемого, среди прочего, в отмывании денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гашчака арестовали 2 декабря из опасения вмешательства в показания свидетелей.

Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег, связанных с так называемым "делом Гориллы", которое появилось еще в 2011 году после того, как СМИ опубликовали аудио- и видеозаписи о регулярных встречах высших чиновников с Гашчаком на конспиративной квартире словацкой гражданской разведки и контрразведки в Братиславе в течение длительного времени (в 2002-2010 годах).

На одной из записей Гашчак обсуждал взятку с официальными лицами из правительства. Впоследствии дело заглохло, и к ответственности никого не привлекли.

"Дело Гориллы" восстановилось после прихода к власти премьер-министра Игоря Матовича, который выиграл выборы с кампанией по борьбе со взяточничеством.

Гашчак отрицает свою вину, его адвокаты назвали содержание под стражей необоснованным. Юристы обжаловали это решение.

Ярослав Гашчак - второй в в списке самых богатых людей Словакии, является партнером-основателем инвестиционной группы "Penta Investments", которая в прошлом году оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабряЖелезняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой суд оставил под стражейПодозреваемого в убийстве Амины Окуевой суд оставил под стражей
Карантин выходного дня повлиял на распространение COVID-19, но его недостаточно для стабилизации ситуации, - КШЭКарантин выходного дня повлиял на распространение COVID-19, но его недостаточно для стабилизации ситуации, - КШЭ
Рада изменила процедуру апелляции постановления на содержание под стражейРада изменила процедуру апелляции постановления на содержание под стражей
Милованов: если не ввести локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людейМилованов: если не ввести локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей
Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - СтепановКарантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов
Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды"Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Королевские Бескиды"
Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54%Явка избирателей в Черновцах по состоянию на 16:00 составила 17,54%
Минфин заявил о выполнении одного из основных условий МВФ для определения даты визита миссии и получения траншаМинфин заявил о выполнении одного из основных условий МВФ для определения даты визита миссии и получения транша
В ОАСК обжаловали карантин выходного дняВ ОАСК обжаловали карантин выходного дня
48 нардепов просят Конституционный Суд отменить “карантин выходного дня”48 нардепов просят Конституционный Суд отменить “карантин выходного дня”
Последние новости
Подгружаем последние новости