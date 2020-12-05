В Словакии суд оставил под стражей одного из богатейших людей страны по подозрению во взяточничестве

В Словакии суд оставил под стражей одного из богатейших людей страны - Ярослава Гашчака, обвиняемого, среди прочего, в отмывании денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гашчака арестовали 2 декабря из опасения вмешательства в показания свидетелей.

Ему предъявлено обвинение в коррупции и отмывании денег, связанных с так называемым "делом Гориллы", которое появилось еще в 2011 году после того, как СМИ опубликовали аудио- и видеозаписи о регулярных встречах высших чиновников с Гашчаком на конспиративной квартире словацкой гражданской разведки и контрразведки в Братиславе в течение длительного времени (в 2002-2010 годах).

На одной из записей Гашчак обсуждал взятку с официальными лицами из правительства. Впоследствии дело заглохло, и к ответственности никого не привлекли.

"Дело Гориллы" восстановилось после прихода к власти премьер-министра Игоря Матовича, который выиграл выборы с кампанией по борьбе со взяточничеством.

Гашчак отрицает свою вину, его адвокаты назвали содержание под стражей необоснованным. Юристы обжаловали это решение.

Ярослав Гашчак - второй в в списке самых богатых людей Словакии, является партнером-основателем инвестиционной группы "Penta Investments", которая в прошлом году оценила свои активы в 11,2 миллиарда евро.