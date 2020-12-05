ЦИК разъяснила порядок отмены регистрации кандидата в депутаты местного совета после дня голосования

Центральная избирательная комиссия утвердила разъяснение о порядке отмены регистрации кандидата в депутаты местного совета после дня голосования.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Речь идет об отмене регистрации кандидата в депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, районного в городе, а также городского, сельского, поселкового совета (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более).

"Указанный документ разработан с целью обеспечения одинакового применения отдельных положений Избирательного кодекса Украины относительно отмены регистрации кандидатов в депутаты указанных местных советов соответствующими территориальными избирательными комиссиями после дня голосования и с учетом принципа добровольности участия в выборах", - пояснили в ЦИК.

В частности, кандидат в депутаты, включенный в единый и территориальный избирательный список организации партии, может обратиться к соответствующей ТИК в любое время после дня голосования на соответствующих местных выборах с заявлением об отмене его регистрации кандидатом в депутаты, которое может быть нотариально удостоверено в установленном законодательством порядке или подано в избирательную комиссию лично.

При этом ТИК принимает решение об отмене регистрации соответствующего кандидата в депутаты с исключением его из единого и территориального избирательных списков организации партии независимо от времени подачи указанного заявления.

Копию такого решения соответствующая ТИК должна направить в Центральную избирательную комиссию.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 30 ноября рассмотрела отдельные вопросы деятельности Овруцкой городской территориальной избирательной комиссии Коростенского района Житомирской области и приняла решение о досрочном прекращении полномочий всего ее состава.