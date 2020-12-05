Журналист Сущенко стал первым заместителем главы Черкасского областного совета
Сам он назвал это непростым испытанием.
Бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко избран первым заместителем главы областного совета. Об этом он написал в фейсбуке.
«Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний, пространство совершенствования умственных способностей, укрепление рефлексов и расширение возможностей интуиции, но и новое, непростое испытание и большая ответственность», - написал Сущенко.
«Для политической партии «Европейская Солидарность» это знаковое и чрезвычайно важное событие. Ход избирательной кампании показал высокое доверие не только среди электората партии, напомню, что это 33 461 избиратель, бюллетени которых признали действительными, но и ярко продемонстрировал качественное изменение политических настроений среди местных элит в пользу «Европейской Солидарности». Элит, которым доверяет и которых поддерживает почти 40% активных избирателей Черкащины», - отмечает Сущенко.
Во фракции «Европейская Солидарность» в Черкасском областном совете 9 депутатов.