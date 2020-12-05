Журналист Сущенко стал первым заместителем главы Черкасского областного совета

Сам он назвал это непростым испытанием.

Журналист Сущенко стал первым заместителем главы Черкасского областного совета
Фото: eurosolidarity.org

Бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко избран первым заместителем главы областного совета. Об этом он написал в фейсбуке.

«Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний, пространство совершенствования умственных способностей, укрепление рефлексов и расширение возможностей интуиции, но и новое, непростое испытание и большая ответственность», - написал Сущенко.

«Для политической партии «Европейская Солидарность» это знаковое и чрезвычайно важное событие. Ход избирательной кампании показал высокое доверие не только среди электората партии, напомню, что это 33 461 избиратель, бюллетени которых признали действительными, но и ярко продемонстрировал качественное изменение политических настроений среди местных элит в пользу «Европейской Солидарности». Элит, которым доверяет и которых поддерживает почти 40% активных избирателей Черкащины», - отмечает Сущенко.

Во фракции «Европейская Солидарность» в Черкасском областном совете 9 депутатов.

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