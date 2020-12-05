Степанов подписал технические документы для получения 8 млн доз антиковидной вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом он сообщил во время брифинга сегодня, 5 декабря.

"Вчера я подписал важные технические документы с альянсом GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) - это наша инициатива COVAX. Согласно этой глобальной инициативе, мы должны получить 8 млн доз вакцин", - сказал он.

Степанов отметил, что, согласно прогнозам, вакцина должна поступить в Украину весной 2021 года.

"Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала (следующего года). Это наше пожелание, и мы делаем на этом акцент", - добавил Степанов.

Также, по его словам, министерство сейчас находится на финальной стадии подписания соглашений с другими производителями вакцин от коронавируса. "У нас разработан четкий план, понимание, кого в первую очередь мы должны вакцинировать", - отметил Степанов.

Добавим, в эти выходные в Украине действуют карантинные ограничения оранжевого уровня.

Напомним, в ноябре стало известно, что Украина может получить оксфордскую вакцину от коронавируса самое ранее летом 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года. COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 20% населения.

Благодаря механизму COVAX Украина сможет получить максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса. Украина планирует приобрести вакцину от коронавируса для 20 миллионов населения в дополнение к бесплатному препарату по программе COVAX, который должен закрыть потребности в вакцине для 4 млн человек.

В Кабмине обещают, что некоторые группы населения получат вакцину бесплатно. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого есть заболевания.