Степанов подписал технические документы для получения 8 млн доз антиковидной вакцины

Согласно прогнозам, вакцина должна поступить в Украину весной 2021 года.

Степанов подписал технические документы для получения 8 млн доз антиковидной вакцины
Фото: скріншот

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы о предоставлении 8 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом он сообщил во время брифинга сегодня, 5 декабря.

"Вчера я подписал важные технические документы с альянсом GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) - это наша инициатива COVAX. Согласно этой глобальной инициативе, мы должны получить 8 млн доз вакцин", - сказал он.

Степанов отметил, что, согласно прогнозам, вакцина должна поступить в Украину весной 2021 года.

"Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала (следующего года). Это наше пожелание, и мы делаем на этом акцент", - добавил Степанов.

Также, по его словам, министерство сейчас находится на финальной стадии подписания соглашений с другими производителями вакцин от коронавируса. "У нас разработан четкий план, понимание, кого в первую очередь мы должны вакцинировать", - отметил Степанов.

Добавим, в эти выходные в Украине действуют карантинные ограничения оранжевого уровня.

Напомним, в ноябре стало известно, что Украина может получить оксфордскую вакцину от коронавируса самое ранее летом 2021 года.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года. COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 20% населения.

Благодаря механизму COVAX Украина сможет получить максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса. Украина планирует приобрести вакцину от коронавируса для 20 миллионов населения в дополнение к бесплатному препарату по программе COVAX, который должен закрыть потребности в вакцине для 4 млн человек.

В Кабмине обещают, что некоторые группы населения получат вакцину бесплатно. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого есть заболевания.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Железняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабряЖелезняк: рассмотрение проекта госбюджета-2021 продолжат после 7 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов: Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 годаСтепанов: Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года
Главе Минздрава Степанову доверяют 19% украинцев, при этом 37% граждан его не знают, - опросГлаве Минздрава Степанову доверяют 19% украинцев, при этом 37% граждан его не знают, - опрос
Зеленский подписал закон о деятельности органов местного самоуправленияЗеленский подписал закон о деятельности органов местного самоуправления
Глава Минздрава Степанов заявил, что роSSийской вакцины от COVID-19 не существуетГлава Минздрава Степанов заявил, что роSSийской вакцины от COVID-19 не существует
Степанов отрицает подготовку массового тестирования населения на COVID-19Степанов отрицает подготовку массового тестирования населения на COVID-19
Зеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в УкраинеЗеленский подписал указ о создании безбарьерного пространства в Украине
Степанов: проект решения о локдауне "еще даже не готовили"Степанов: проект решения о локдауне "еще даже не готовили"
Минздрав просит 15,1 млрд грн на вакцинацию против COVID-19, в проекте бюджета - лишь 2,6 млрд, - СтепановМинздрав просит 15,1 млрд грн на вакцинацию против COVID-19, в проекте бюджета - лишь 2,6 млрд, - Степанов
Степанов выступил за трехнедельный локдаун по всей странеСтепанов выступил за трехнедельный локдаун по всей стране
Карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - СтепановКарантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта, - Степанов
Последние новости
Подгружаем последние новости