Зеленский: волонтеры внесли решающий вклад в защиту Украины от агрессии

Волонтерское движение определило характер событий в трудных для государства 2014-2015 годах, добавил Зеленский.

Зеленский: волонтеры внесли решающий вклад в защиту Украины от агрессии
Фото: president.gov.ua

Особое значение волонтерской деятельности в Украине стало заметным еще во время Революции Достоинства, а с началом войны за государственную самостоятельность в 2014 году именно волонтеры смогли обеспечить защитников Украины необходимым.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского по случаю Международного дня волонтера, установленного по предложению ООН еще в 1985 году.

"Благодаря волонтерам враг увидел, что такое действительно всенародное сопротивление. Все это вместе имело огромное влияние на морально-психологическое состояние общества. Именно благодаря волонтерам мы выстояли в черные времена.

Волонтерское движение определило характер событий в трудных для государства 2014-2015 годах - они внесли решающий вклад в то, что Украина смогла защитить себя от агрессии. Надеемся, ни один из украинских политиков уже никогда не позволит себе сказать, что государство в тот период могло обойтись без волонтеров", - заявил Зеленский.

Он добавил, что волонтеры продолжают свою преданную и добросовестную работу и сейчас. "Помогая армии уже с обеспечением специальных потребностей и ветеранам - в интеграции в общественную жизнь после фронта. Волонтеры также взяли на себя много важных социальных функций, помогая тем или иным социально незащищенным слоям населения преодолевать трудности. Уверены, что и в дальнейшем общественная поддержка наших защитников будет оставаться такой же прочной", - отметил президент.

Напомним, экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал волонтерство "одним из уникальных и наиболее исключительных явлений гражданского общества".

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