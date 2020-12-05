На выборах ректора КНУ Шевченко наибольшее количество голосов получил Владимир Бугров

Общее количество избирателей - 3 864 человека, их явка составила 62,94%.

На выборах ректора КНУ Шевченко наибольшее количество голосов получил Владимир Бугров
Фото: vse.media

Обнародованы результаты выборов ректора КНУ имени Тараса Шевченко от 4 декабря 2020 года.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов ректора, голоса избирателей распределились так: Владимир Бугров - 1 839 голосов (47,59%), Сергей Выжва - 450 голосов (11,65%) и "не поддерживаю ни одного кандидата" - 116 голосов ( 3%).

Общее количество избирателей - 3 864 человека, явка избирателей - 2 432 человека (62,94%).

Голосование проходило на шести участках с соблюдением всех противоэпидемических норм, с 9:00 до 15:00.

"Голосовали все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. На всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от кандидатов", - говорится в сообщении.

Добавим, как предусмотрено уставом вуза, во втором туре победителем выборов считается кандидат, получивший более 50% голосов избирателей.

Напомним, Владимир Бугров - проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко, профессор кафедры истории философии. Автор более 100 научных и учебно-методических работ.

С 2008 года университет возглавляет доктор философских наук, профессор Леонид Губерский.

В 2015 году в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялись выборы ректора. На первых в истории университета открытых выборах победил действующий ректор.

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