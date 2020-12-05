Геращенко призвал ввести ответственность за производство и продажу фальсифицированных вакцин

Заместитель министра внутренних дел рекомендует украинцам вакцинироваться только в лицензированных органах здравоохранения.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал Минздрав и парламентариев ввести ответственность за контрабанду, производство и продажу фальсифицированных вакцин.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Он также призвал граждан вакцинироваться только в органах здравоохранения, имеющих лицензии.

По словам заместителя министра, в Украине есть Государственный реестр лекарственных средств, где по названию и регистрационному номеру можно проверить законность лекарств.

"Если вам мошенники пытаются предложить какой-то препарат через Интернет, попросите регистрационный номер. Не покупайте никаких лекарственных препаратов в Интернете. Покупайте их только в аптечных сетях. Кстати, сейчас вышел новый закон о том, что лекарства можно приобрести через почтовых операторов. Они несут ответственность за продажу через свою сеть лекарственных средств, зарегистрированных в государстве", - сообщил замминистра.

Геращенко также добавил, что в Украине введено очень жесткое наказание за подделку лекарственных средств и длительное тюремное заключение. Однако, нереформированная судебная система, коррупция в правоохранительной системе приводят к тому, что есть примеры приговоров, когда человек обогатился и получил условный срок.

"В Украине есть уголовная ответственность за подделку, контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся ли вакцины к сильнодействующим лекарственным средствам - Уголовный кодекс не дает такого толкования. На этот вопрос нужно дать ответ в ближайшее время. Если вакцина не является сильнодействующим препаратом, то она не подпадает под понятие фальсификация лекарственных средств", - отметил Антон Геращенко.

Он также призвал граждан не покупать вакцины в Интернете. "Вакцинироваться нужно только в органах здравоохранения, имеющих лицензии. Иначе вы просто потратите свои деньги зря, в лучшем случае на инъекцию плацебо, в худшем - на какую-то отраву", - добавил он.

Напомним, в Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого есть заболевания.

Ранее о бесплатной вакцинации населения от коронавируса уже объявили в нескольких странах, в частности, во Франции, Турции и Японии.

18 ноября Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе. Препарат получат 20% населения.