Геращенко призвал ввести ответственность за производство и продажу фальсифицированных вакцин

Заместитель министра внутренних дел рекомендует украинцам вакцинироваться только в лицензированных органах здравоохранения.

Геращенко призвал ввести ответственность за производство и продажу фальсифицированных вакцин
Фото: mvs.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал Минздрав и парламентариев ввести ответственность за контрабанду, производство и продажу фальсифицированных вакцин.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Он также призвал граждан вакцинироваться только в органах здравоохранения, имеющих лицензии.

По словам заместителя министра, в Украине есть Государственный реестр лекарственных средств, где по названию и регистрационному номеру можно проверить законность лекарств.

"Если вам мошенники пытаются предложить какой-то препарат через Интернет, попросите регистрационный номер. Не покупайте никаких лекарственных препаратов в Интернете. Покупайте их только в аптечных сетях. Кстати, сейчас вышел новый закон о том, что лекарства можно приобрести через почтовых операторов. Они несут ответственность за продажу через свою сеть лекарственных средств, зарегистрированных в государстве", - сообщил замминистра.

Геращенко также добавил, что в Украине введено очень жесткое наказание за подделку лекарственных средств и длительное тюремное заключение. Однако, нереформированная судебная система, коррупция в правоохранительной системе приводят к тому, что есть примеры приговоров, когда человек обогатился и получил условный срок.

Украине есть уголовная ответственность за подделку, контрабанду сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся ли вакцины к сильнодействующим лекарственным средствам - Уголовный кодекс не дает такого толкования. На этот вопрос нужно дать ответ в ближайшее время. Если вакцина не является сильнодействующим препаратом, то она не подпадает под понятие фальсификация лекарственных средств", - отметил Антон Геращенко.

Он также призвал граждан не покупать вакцины в Интернете. "Вакцинироваться нужно только в органах здравоохранения, имеющих лицензии. Иначе вы просто потратите свои деньги зря, в лучшем случае на инъекцию плацебо, в худшем - на какую-то отраву", - добавил он.

Напомним, в Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого есть заболевания.

Ранее о бесплатной вакцинации населения от коронавируса уже объявили в нескольких странах, в частности, во Франции, Турции и Японии.

18 ноября Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе. Препарат получат 20% населения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ульяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медициныУльяна Супрун жестко ответила Степанову на обвинения в коллапсе медицины
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Назван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны СШАНазван наиболее вероятный кандидат на кресло министра обороны США
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Блок рекламы


Похожие новости
В Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населенияВ Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения
В Кабмине рассказали, какие карантинные ограничения могут ввести в январеВ Кабмине рассказали, какие карантинные ограничения могут ввести в январе
Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларированиеРада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Степанов: Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 годаСтепанов: Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года
В НАПК назвали предлагаемую Радой ответственность за недостоверное декларирование "санаторными условиями" для коррупционеровВ НАПК назвали предлагаемую Радой ответственность за недостоверное декларирование "санаторными условиями" для коррупционеров
Глава Минздрава Степанов заявил, что роSSийской вакцины от COVID-19 не существуетГлава Минздрава Степанов заявил, что роSSийской вакцины от COVID-19 не существует
Рада отложила законопроект об обязательной вакцинацииРада отложила законопроект об обязательной вакцинации
Раде рекомендовали принять закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19Раде рекомендовали принять закон об ускоренном доступе к вакцине от COVID-19
Милованов: если не ввести локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людейМилованов: если не ввести локдаун, в какой-то момент болеть будет половина людей
Рада ужесточила ответственность за продажу электронных сигарет детямРада ужесточила ответственность за продажу электронных сигарет детям
Последние новости
Подгружаем последние новости