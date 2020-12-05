Палата представителей Конгресса США поддержала декриминализацию марихуаны

Палата представителей Конгресса США впервые проголосовала за декриминализацию марихуаны.

Об этом пишет ukrainian.voanews.com.

Палата представителей, контролируемая демократами, приняла законопроект большинством голосов - его поддержали 228 конгрессменов, только 164 проголосовали «против». Прежде чем попасть на подпись в Белый дом и превратиться в закон, документ должен быть поддержан Сенатом, который контролируется Республиканской партией. Поэтому шансов на это пока мало.

Фото: Твиттер NBC News

ООН

Ранее комиссияпроголосовала за то, чтобы исключить марихуану из перечня опасных наркотиков.

"Тот факт, что каннабис до сих пор находится в этом списке, привел к разногласиям между федеральным законодательством и законами о легализации марихуаны, которые были приняты на уровне штатов. Многие штаты уже легализовали каннабис для медицинского использования, а в ряде штатов, включая Колорадо, разрешили использование марихуаны в рекреационных целях", - говорится в сообщении.

Авторы законопроекта предусмотрели исключение марихуаны из перечней федерального закона о контролируемых веществах, где каннабис находится в категории наиболее опасных наркотиков рядом с героином и кокаином. Федеральный закон предусматривает суровое наказание за преступления, связанные с марихуаной.

Принятие закона приведет к отмене записей о совершении уголовного преступления у людей, арестованных за употребление марихуаны, и к пересмотру приговоров, вынесенных людям, которые сейчас находятся в заключении по федеральным обвинениям в использовании каннабиса.

"Палата представителей проголосовала за декриминализацию марихуаны, снятие судимостей, и возмещение ущерба, причиненного войной против наркотиков чернокожим и латиноамериканским общинам. Каждый штат (даже республиканские), где на голосование были поставлены реформы по марихуане - согласовал их. Прогрессивная повестка дня может победить при двухпартийной поддержке", - написала в Твитттере конгресвуман от штата Миссури Кори Буш.

The House voted to decriminalize cannabis, expunge records, & repair damage caused to Black & brown communities by the War on Drugs.



Every single state (even Red ones) that had a cannabis reform ballot measure passed it.



The progressive agenda can win with bipartisan support. — Cori Bush (@CoriBush) December 4, 2020

Кроме того, принятие закона позволило бы ввести федеральное регулирование и налогообложение отрасли, так, как это делается сейчас в отношении производителей алкоголя.

"В Орегоне мы легализовали марихуану, создали множество рабочих мест и миллионы налоговых поступлений для наших государственных школ, учреждений психического здоровья и реабилитационных услуг", - добавил сенатор-демократ от штата Орегон Джефф Меркли.

In Oregon, we legalized cannabis, created countless jobs and generated millions in tax revenue for our public schools, mental health and drug addiction services. — Jeff Merkley (@JeffMerkley) December 4, 2020

При этом лидеры Республиканской партии обвинили демократов в том, что те сделали марихуану приоритетом на фоне блокирования с их стороны законопроектов по экономической помощи во время пандемии коронавируса.

Nancy Pelosi’s House Democrats just voted to legalize pot.



Now they are going home.



No covid relief.



No vaccine funding.



No help for small business.



This is really starting to get old. pic.twitter.com/pW7UmtKxnE — Senate Republicans (@SenateGOP) December 4, 2020

Некоторые республиканцы утверждают, что закон будет поощрять использование марихуаны, другие противники законопроекта говорили, что это создаст новый класс чиновников, которые займутся вопросами налогообложения и регулирования продаж каннабиса. Федеральный налог на каннабис, по замыслу авторов законопроекта, составит всего 5% - это намного ниже налога на табачные изделия.

Зато республиканец из Калифорнии Том Маклинток решил поддержать законопроект, так как легализация и регулирование потребления и продажи марихуаны выведет отрасль из «черного рынка», который сейчас контролируется агрессивными незаконными производителями.