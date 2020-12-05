ООН: из-за пандемии от голода может умереть 270 млн человек

Мировых лидеров призвали уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире.

В 2021 году человечеству грозит самый тяжелый со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис, а от голода могут умереть 270 млн человек.

Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли во время выступления на специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, пишет Громадське.

По его словам, из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросло с прогнозируемых 135 млн до 270 млн.

Он отметил, что, несмотря на ситуацию, которая есть сейчас, 2021 год может стать "катастрофическим". Гуманитарный кризис может достичь наибольших масштабов со времени основания ООН 75 лет назад.

Бизли призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и преодолению причин миграции в мире.

В ООН отмечают, что не допустить кризис мешает отсутствие ресурсов, поскольку их потратили на борьбу с пандемией.

"Поскольку мы потратили $19 трлн, денег на преодоление гуманитарного кризиса может и не быть в 2021 году. Мы видим экономическое падение, а потребности выросли вдвое", - подчеркнул Бизли.

Напомним, еще весной Дэвид Бизли заявил, что в условиях пандемии коронавируса под угрозой голодания оказались более чем 30 стран мира. По его словам, хрупкие системы здравоохранения в развивающихся странах не в состоянии справиться со вспышкой COVID-19, а экономическая катастрофа приводит к огромной нагрузке на ресурсы.