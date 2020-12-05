В Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения

Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, кто имеет заболевания.

При закупке вакцины для борьбы с коронавирусом государство обеспечит бесплатное вакцинирование определенных "групп риска".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно, в первую очередь, начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - старики и те, кто имеет заболевания", - сказал Степанов.

Он отметил, что не попадает в категорию людей, которых будут вакцинировать в первую очередь. Вместе с тем он заверил, что пройдет вакцинацию.

Ранее о бесплатной вакцинации населения от коронавируса уже объявили в нескольких странах, в частности Франции, Турции и Японии.

Напомним, 18 ноября Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе. Препарат получат 20% населения.