Оккупанты сегодня стреляли неподалеку Шумов из гранатометов

Противник один раз нарушил режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 4 декабря, РФ два раза нарушила договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оказана первая медицинская помощь, и он эвакуирован в лечебное учреждение.

Кроме того, с начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь наши воины не открывали", - говорится в сообщении.

Напомним, за 3 декабря оккупанты в зоне боевых действий на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня.