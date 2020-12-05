В Кабмине рассказали, какие карантинные ограничения могут ввести в январе

Это будут меры, которые не повлияют на экономику, но позволят сделать передышку медицинской системе.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов озвучил некоторые детали жестких карантинных ограничений, которые, вероятно, будут введены в январе.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам министра, предложения по карантину в январе Министерство здравоохранения может представить на очередном заседании правительства, которое состоится на следующей неделе. Карантин, скорее всего, объявят после 2 января.

"Это однозначно будут меры, которые, с одной стороны, не будут влиять на экономику, с другой - позволят сделать передышку для медицинской системы", - сказал Немчинов.

Он добавил, что, в январе не будут работать учебные заведения, также будет ограничена деятельность учреждений, связанных с развлекательной деятельностью.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае.

Как сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на принятие решения о локдауне будут влиять ряд факторов: показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, проект решения о локдауне "еще даже не готовили". Об объявлении общенационального карантина сообщат за 7-10 дней.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, потому что верит и надеется, "что сейчас он нам не нужен".