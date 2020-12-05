Разумков оценил перспективы увольнения Шмыгаля с должности премьера

Однако он не исключил кадровых изменений в правительстве в целом.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает маловероятным рассмотрение в ближайшее время вопроса об увольнении Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.

Об этом глава парламента рассказал в эфире телеканала "Наш".

"Я не думаю, что в ближайшее время вопрос по премьеру будет подниматься, - таких инициатив я не видел", - сказал Разумков.

Вместе с тем он не исключил кадровых изменений в правительстве в целом, отметив, что такие разговоры по ряду министров "идут давно". Наряду с этим он добавил, что пока ни соответствующих постановлений Верховной Рады, ни представлений главы правительства об освобождении определенных министров нет.

Напомним, ранее Верховная Рада не поддержала программу действий правительства Дениса Шмыгаля, не предоставила годичный иммунитет от отставки Кабмину."Слуги народа" дали всего 176 голосів. До этого первый проект программы правительства отправили на доработку.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в ноябре заверил, что Офисе Президента не думают об увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля. Слухи об отставке Дениса Шмыгаля он связал с тем, что он может быть кому-то невыгоден в должности главы правительства.