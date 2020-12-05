Порошенко поздравил волонтеров с праздником

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил волонтеров с их праздником, назвав волонтерство "одним из уникальных и наиболее исключительных явлений гражданского общества".

"В решающие для нашего государства времена украинцы смогли самоорганизоваться, проявить солидарность и выступить против роSSийской агрессии. На армии и волонтерах держится защита нашей независимости и наших границ. Вы нужны обездоленным семьям, от вас зависит благосостояние каждой украинской семьи, ведь, кроме постоянной угрозы с восточных рубежей, пандемия поставила украинское общество перед новыми вызовами", - написал он в фейсбуке.

По словам Порошенко, волонтерство востребовано и в борьбе с пандемией.

"Сегодня наш фонд и вся наша команда стали волонтерами. Поставляем защитные костюмы, тесты, ИВЛы, кислородные концентраторы, очки, маски, пульсоксиметры. Это - несколько другое направление волонтерского движения, но не менее важное. И здесь также речь идет о защите страны. И мы - только часть этого движения, когда ответственные и активные граждане молниеносно отреагировали на новые вызовы", - заметил Порошенко.