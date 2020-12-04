США ввели санкции против некоторых чиновников Китая

Государственный департамент США инициировал введение санкций против некоторых чиновников Китая из-за систематического подавления свободы слова в стране.

Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

Под санкции попали некоторые должностные лица Департамента Объединенного фронта Компартии Китая, оказывающие давление на людей, которые открыто выступают против политики Пекина.

"Мы призываем КНР прекратить использование принуждение для подавления свободы слова", - призвал Помпео.

Today I announced visa restrictions on United Front Work Department officials who have engaged in malign activities to co-opt and coerce those who oppose Beijing’s policies. We call on the PRC to end its use of coercion to suppress freedom of expression. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 4, 2020