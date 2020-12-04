В правительстве инициировали выведение шести предприятий из состава "Укроборонпрома"

Такое решение имеет целью ускорение реформ в отрасли и улучшение экономической ситуации этих предприятий.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром) инициировало вывод шести предприятий авиационной отрасли из состава госконцерна "Укроборонпром".

Об этом вице-премьер - глава Минстратегпрома Олег Уруский сообщил в Facebook по итогам заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, которое состоялось 3 декабря.

Такое решение имеет целью ускорение реформ в отрасли и улучшение экономической ситуации этих предприятий.

"Это обусловлено рядом факторов, среди которых острая необходимость в принятии быстрых управленческих решений по сложной экономической ситуации на некоторых из них и необходимостью ускорения реформ авиационной промышленности страны", - сказал Уруский.

Напомним, в 2021 году планируется, что государственный концерн "Укроборонпром" прекратит существование. Вместо этого образуют холдинговые компании.