"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне

Однако в январе полного локдауна "избежать будет очень сложно".

"Сейчас он нам не нужен", - Зеленский о локдауне
Фото: пресслужба президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре, потому что верит и надеется, "что сейчас он нам не нужен".

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Я верю и надеюсь, что сейчас он нам не нужен. Мы взвешивали все за и против, очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных советов, получили заверения МОЗ о контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре", - отметил президент.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной болезни в стране сейчас контролируется, карантин выходного дня дал результат.

"В целом ситуация контролируется и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать, не терять декабрь - один из самых прибыльных месяцев года", - заявил Зеленский.

В то же время президент заявил, что в январе полного локдауна "избежать будет очень сложно". "Его вероятность в январе существует. Она не малая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить заблаговременно четко, когда будет локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мероприятий, поэтому ни для кого это не будет сюрпризом. И не за неделю, как предусматривает закон, а заблаговременно", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае.

Как сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, на принятие решения о локдауне будут влиять ряд факторов: показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших, эффективность локдауна выходного дня.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, проект решения о локдауне "еще даже не готовили". Об объявлении общенационального карантина сообщат за 7-10 дней.

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