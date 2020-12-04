Региональные таможни стали подразделениями ДМС и получили временных руководителей

Завершение реформы таможенной и налоговой служб - один из "маяков" МВФ для Украины.

Региональные таможни стали подразделениями Государственной таможенной службы, а не отдельными юридическими лицами, и получили временных руководителей.

Об этом информирует пресс-служба ГТС.

На сайте Службы обнародован перечень региональных таможен и временных исполняющих обязанности начальников.

Согласно сообщению, и.о. начальники 26-ти таможен назначены с 3 декабря "в целях обеспечения бесперебойного функционирования территориальных органов Гостаможслужбы как ее обособленных подразделений".

Напомним, 18 ноября Кабинет министров назначил нового главу Государственной таможенной службы. Им стал народный депутат трех созывов Павел Рябикин, который с 2017 года возглавлял международный аэропорт "Борисполь".

Заметим, что завершение реформы таможенной и налоговой служб - одно из условий для получения Украиной денег от Международного валютного фонда.

20 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ожидает позитивного сигнала от МВФ о поддержке договоренностей между Украиной и Европейской комиссией для выплаты очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.

18 ноября представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан отметил, что правительство расччитывает на очередной транш от МВФ в конце 2020 или в начале 2021 года.