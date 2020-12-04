Посол Украины в Австрии обвинил роSSийского посла в лицемерии

Посол Украины в Австрии Александр Щерба ответил на заявление роSSийского посла Дмитрия Любинского относительно невыполнения Украиной договоренностей Парижского саммита. Он обвинил РоSSию в лицемерии.

Об этом Щерба написал в фейсбуке.

По словам украинского посла, 1 декабря в центральной венской газете Wiener Zeitung появился комментарий роSSийского посла о том, что Украина не выполняет договоренности Парижского саммита. Назывался он "Соглашения должны выполняться". 4 декабря газета опубликовала ответ Александра Щербы.

"Есть разные виды лицемерия. Есть лицемерие наивное, есть дерзкое - а есть непостижимое, заоблачное. Например, лицемерие государства, которое пообещало уважать твои границы, затем аннексировало часть земли твоей, а еще позже решило поучить тебя азам международного права", - отметил посол Украины.

Щерба согласился с тем, что соглашения должны выполняться. "Например, Будапештский меморандум, соглашение 1994 года, в пункте первом которого стоит дословно: «РоSSийская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украина». На это обещание, на это честное слово РоSSийской Федерации Украина обменяла свое ядерное оружие. С момента аннексии Крыма всем понятно: честное слово РоSSии стоит немного. К сожалению, то же касается и некоторых высказываний роSSийского посла по выполнению парижских договоренностей от декабря 2019 г.", - написал он.

Александр Щерба напомнил, что Парижский саммит состоялся по инициативе Президента Украины. "Если бы Украина не взяла инициативу на себя, кровь и дальше проливалась бы на Донбассе, как и год назад. Никто не заинтересован в мире так, как Украина", - отметил он.

Посол отметил, что все предложенные Украиной на саммите договоренности в основном выполнены. "Пленные обменены. Войска отведены. Дополнительные переходные пункты открыты. Начиная с августа Украина соблюдает перемирие, несмотря на почти ежедневные нарушения со стороны РоSSии", - напомнил Щерба.

Та часть договоренностей, которая не была выполнена (например, о доступе Красного Креста к пленным на оккупированном Донбассе, который блокируется Россией), может быть обсуждена на новом саммите. "Однако есть сторона, которая с этим демонстративно не спешит: РоSSия ... РоSSия продолжает свою странную игру, делая вид, что она не является стороной конфликта", - добавил украинский посол.

По мнению Александра Щербы, проблема заключается в том, что настоящие стороны конфликта стремятся к разным вещам: Украина стремится к миру, РоSSия стремится к контролю. "Отсюда и попытки Москвы заставить Украину признать назначенных Россией коллаборационистов в Донецке и Луганске частью украинской политики - и тем самым или вызвать взрыв в Украине, или держать Украину постоянно под своим влиянием", - отметил он.

"Если Москва действительно хочет мира, то надо начинать с малых шагов. Обеспечить демократические свободные выборы. Отключить пропагандистскую машину. Облегчить боль и успокоить страсти. К сожалению, это не те вещи, которыми Москва известна в мире", - добавил украинский посол.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вчера сообщил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку РоSSии легитимизировать представителей ОРДЛО, которую страна-агрессор пыталась предпринять, использовав формат Арриа Совета безопасности ООН .

РоSSия анонсировала, что "впервые участие в заседании Совета Безопасности ООН примут представители "ЛНР" и "ДНР". Кулеба отметил, что заседание Совбеза будут бойкотировать не только Украина, но и США , Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ , страны-участницы ОБСЕ , входящие сегодня в Совбез.

РоSSийские представители уже успели обвинить Францию и ФРГ в "подыгрывании Украине" и поставили под сомнение способность этих стран выступать посредниками в нормандском формате.