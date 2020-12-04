Государство, сдерживающее роSSийскую агрессию, не имеет права выделять на Вооруженные Силы менее 3% ВВП, - Порошенко

Украина как государство, сдерживающее роSSийскую агрессию, не имеет права выделять на Вооруженные Силы менее 3% ВВП . Об этом в интервью телеканалу «Эспресо» заявил экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко. Он отметил, что проект Бюджета на 2021 год не отвечает этому требованию.

«Мы не просто страна, которая стремится к членству в Североатлантическом блоке. Мы страна, которая находится в состоянии войны. Мы страна, которая 2014 год встретила с разграбленными Вооруженными силами и де-факто с отсутствием армии. И это уже признано всеми - что за пять лет мы построили армию, которая занимает 10-е место в Европе по уровню боеспособности по оценкам лучших мировых, самых авторитетных военных экспертов», - отмечает Порошенко.

Наиболее опасно, по его мнению, критическое недофинансирование государственного оборонного заказа. «Разработанные специальные проекты, которые нами были представлены и доведены до постановки на вооружение - это и ракеты «Ольха», и крылатые ракеты «Нептун», и современное противотанковое оружие, и новейшие системы радиоэлектронной борьбы и многое другое - просто не были пущены в серию. Они должны были быть сделаны в 2020 году», - отмечает лидер «Европейской Солидарности».