Обвиняемого в преступлениях против Майдана экс-беркутовца Шаповалова суд восстановил в должности

За дни "вынужденного прогула" МВД должно выплатить ему более 11 тыс. грн.

Обвиняемого в преступлениях против Майдана экс-беркутовца Шаповалова суд восстановил в должности
Віктор Шаповалов
Фото: Катерина Серко

Харьковский окружной админсуд восстановил в должности в правоохранительных органах экс-командира роты батальона милиции особого назначения "Беркут" Виктора Шаповалова, обвинявшегося в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время протестов на Майдане, что привело к тяжелым последствиям.

Такое решения 1 декабря принял Харьковский окружной административный суд, передает Громадське.

Бывший "беркутовец" судился с ГУ Министерства внутренних дел Украины и ГУ Нацполиции в Харьковской области с требованием признать незаконным его увольнение, восстановить его в должности и выплатить среднюю зарплату за время "вынужденного прогула".

Так, суд постановил восстановить Шаповалова в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения ГУ МВД в Харьковской области, из которой тот был уволен в ноябре 2015 года.

Также суд распорядился взыскать с МВД в пользу Виктора Шаповалова 11 297,20 гривен за дни "вынужденного прогула".

Напомним, Виктор Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт в отношении Шаповалова был передан в суд в ноябре 2016 года. В деле по обвинению Шаповалова - 108 пострадавших.

В ноябре прошлого года Киевский апелляционный суд отпустил Шаповалова под домашний арест. Суд не информировал ни пострадавших, ни их представителей об апелляционной жалобе Шаповалова. Соответствующее решение суд принял по "закону Савченко", согласно которому срок содержания под стражей Шаповалова составляет 9 лет из 10 максимально предусмотренных предъявленным ему обвинением.

Шаповалова обвиняли в ряде преступлений, среди которых - превышение служебных полномочий, что привело к избиению и убийству активистов в Крепостном переулке во время Революции Достоинства 18 февраля.

18 февраля днем в столкновениях с силовиками были убиты 28 человек, ранены не менее 100.

Шаповалову инкриминировали превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, - избиение и убийство трех человек. Все трое погибших скончались от огнестрельных ранений. Владимир Кищук (Дымер, Киевская область) - получил огнестрельное ранение в голову. Киевлянин Сергей Шаповал - в область груди, живота, предплечья, сквозные ранения в печени. Игорь Сердюк был ранен в область носа (согласно выводам экспертизы в обвинительном акте, озвученном на предыдущих заседаниях).

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