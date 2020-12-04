СБУ разоблачила сепаратистов в Днепре, Черкассах и Сумской области

Интернет-агитаторы призывали к захвату власти и изменению госграницы Украины.

СБУ разоблачила сепаратистов в Днепре, Черкассах и Сумской области

Служба безопасности Украины разоблачила в трех областях интернет-агитаторов, призывавших к изменению госграницы Украины.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

В Днепропетровской области по версии следствия, руководитель двух общественных объединений публиковал на своих страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и созданию так называемых "специальных территориальных общин народовластия".

Жители Черкасс и Роменского района Сумской распространяли антиукраинскую пропаганду на страницах запрещенных в Украине соцсетей.

Следователи органов безопасности установили, что опубликованные материалы брали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, пропагандирующий создание автономии на Закарпатье. Согласно сообщению спецслужбы, следствие изучает факты поддержки "отдельными украинскими общественными деятелями" государственных органов Венгрии.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, популяризирующих так называемую "Большую Венгрию" и создание этнической автономии на Закарпатье.

В связи с обысками Будапешт вызвал украинского посла. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что, несмотря на "недавние обещания и "стремление к миру", запугивания венгерской общины и антивенгерские настроения остаются политикой правительства в Украине".

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