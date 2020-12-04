"Нацкорпус" пришел на Банковую с требованием уволить Венедиктову

Активисты считают, что президент "системно покрывает коррупционеров из своей команды".

В Киеве под зданием Офиса президента состоялась акция "Национального корпуса", участники которой требуют освободить от должности генпрокурора Ирину Венедиктову, а также главу ОП Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова.

Фото: Макс Требухов

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места события.

Организаторы акции напомнили, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал отставку любому из его окружения, если тот будет замечен в коррупции. Однако, по словам активистов, сейчас президент "системно покрывает коррупционеров из своей команды".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"На днях состоялось позорное событие - срыв задержания Олега Татарова по делу о махинациях с квартирами для военнослужащих. Руководительница ГПУ Венедиктова в последний момент отстранила прокуроров, которые вели это дело, и назначила себя процессуальным руководителем. За все время работы генпрокурора не произошло ни одной посадки коррупционера, за решеткой оказываются только патриоты и националисты. Все это происходит по прямому указанию Офиса Президента и самого Зеленского", - отмечалось в анонсе акции "Коррупционеры из Офиса Президента - вне закона!".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора препятствует привлечению виновных к ответственности по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которой подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась.

В Бюро заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ, этим должностным лицом является Олег Татаров.

Микитась сообщил, что возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн. Он отметил, что "к трагедии "Укрбуда" и бедам 13 тысяч семей его инвесторов" причастен нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров и рассказал о "скрытой части айсберга в истории с рейдерством Укрбуда".

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров назвал слухами распространенную Национальным антикоррупционным бюро информацию о своей причастности к "делу Микитася". Он считает, что их "распространяет окружение главы НАБУ" Артема Сытника.

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