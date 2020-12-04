Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой суд оставил под стражей
Мера пресечения к Игорю Редькину - содержание под стражей - действует до 15 января.
Подозреваемого в убийстве полицейского и добровольца АТО Амины Окуевой Игоря Редькина суд оставил под стражей.
Об этом сообщил в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
"Из-за своевременного медиа-резонанса благодаря Антону Геращенко, удалось предотвратить возможное освобождение из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству полицейского и добровольца АТО Амины Окуевой. Защита подозреваемого не явилась в суд на рассмотрение своей же жалобы. Тем временем, по оперативным данным, подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать с адвокатами оказания медицинской помощи с вывозом "на лечение", - написал Шевченко.
По его словам, суд отложил на 9 декабря рассмотрение жалобы защиты. Мера пресечения - содержание под стражей - действует до 15 января.
Шевченко добавил, что Полиция Киевской области с середины лета открыла к ознакомлению материалы дела подозреваемому и готова к судебному разбирательству. Защита Редькина затягивает ознакомление и такими вот жалобами пытается максимально отсрочить начало рассмотрения дела по существу в суде.
Напомним, Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Участвовала в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев. 30 октября 2017 года под Киевом автомобиль Окуевой расстреляли. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.
В начале 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате возле места преступления. Как оказалось, его подозревали в причастности к нескольким другим громким убийствам, в том числе директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019).
На момент задержания в январе 2020 года подозреваемый в убийстве Окуевой Игорь Редькин был под личным обязательством, позже его взяли под стражу.
Национальная полиция установила предполагаемого заказчика убийства Амины Окуевой. По данным следствия, это 44-летний чеченец, гражданин РоSSии, который нашел на территории Украины киллеров, которые согласились совершить преступление.
Вчера под Киевом открыли памятный знак в честь Амины Окуевой. Монумент установили на месте ее гибели в городе Глеваха.
Во время церемонии открытия памятного знака заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что сегодня состоится судебное заседание по продлению меры пресечения Игорю Редькину. Геращенко также отметил, что, по его данным, на суде будут пытаться помешать продолжению меры пресечения Редькину и хотят инсценировать его сердечный приступ.