Подозреваемого в убийстве Амины Окуевой суд оставил под стражей

Мера пресечения к Игорю Редькину - содержание под стражей - действует до 15 января.

Подозреваемого в убийстве полицейского и добровольца АТО Амины Окуевой Игоря Редькина суд оставил под стражей.

Об этом сообщил в Facebook директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Из-за своевременного медиа-резонанса благодаря Антону Геращенко, удалось предотвратить возможное освобождение из-под стражи уроженца Дагестана Игоря Редькина, подозреваемого в причастности к убийству полицейского и добровольца АТО Амины Окуевой. Защита подозреваемого не явилась в суд на рассмотрение своей же жалобы. Тем временем, по оперативным данным, подозреваемый мог симулировать внезапное ухудшение состояния здоровья и требовать с адвокатами оказания медицинской помощи с вывозом "на лечение", - написал Шевченко.

По его словам, суд отложил на 9 декабря рассмотрение жалобы защиты. Мера пресечения - содержание под стражей - действует до 15 января.

Шевченко добавил, что Полиция Киевской области с середины лета открыла к ознакомлению материалы дела подозреваемому и готова к судебному разбирательству. Защита Редькина затягивает ознакомление и такими вот жалобами пытается максимально отсрочить начало рассмотрения дела по существу в суде.

Напомним, Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Участвовала в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев. 30 октября 2017 года под Киевом автомобиль Окуевой расстреляли. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.

В начале 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате возле места преступления. Как оказалось, его подозревали в причастности к нескольким другим громким убийствам, в том числе директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького (январь 2019).

На момент задержания в январе 2020 года подозреваемый в убийстве Окуевой Игорь Редькин был под личным обязательством, позже его взяли под стражу.

Национальная полиция установила предполагаемого заказчика убийства Амины Окуевой. По данным следствия, это 44-летний чеченец, гражданин РоSSии, который нашел на территории Украины киллеров, которые согласились совершить преступление.

Вчера под Киевом открыли памятный знак в честь Амины Окуевой. Монумент установили на месте ее гибели в городе Глеваха.