Пресс-секретарь Гройсмана отрицает его причастность к делу Микитася

Пресс-секретарь бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук назвал "абсолютной ложью" информацию о причастности Гройсмана к делу о взятках компании "Укрбуд" экс-нардепа Максима Микитася.

Об этом Рябчук написал в фейсбуке.

"В сети была обнародована информация о якобы причастности Владимира Гройсмана к делам скандально известного Максима Микитася. Как представитель Владимира Гройсмана, официально заявляю, что Владимир Гройсман не имеет никакого отношения к каким бы то ни было коррупционным деяниям, а информация по этому поводу - абсолютная ложь", - отметил он.

Представитель экс-премьера предположил, что против Владимира Гройсмана началась "грязная политическая кампания". "Учитывая же то, что позавчера были обнародованы очередные рейтинги, показывающие, что доверие украинцев к Владимиру Гройсману росло последние полгода и составляет уже 31%, появление ложной информации, призванной его скомпрометировать, - не что иное, как начало грязной политической кампании", - подчеркнул Василий Рябчук.

Ранее главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов сообщил, что НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана после показаний Микитася. По словам Бутусова, показания против Гройсмана и других высокопоставленных лиц, "которым он передавал взятки", дал сам Микитась.

В НАБУ на просьбу прокомментировать заявление Бутусова заявили, что "запрашиваемая информация содержит тайну досудебного расследования, и, согласно ст. 222 УПК Украины, не может быть разглашена".

Напомним, ранее заместитель главы ОПУ Татаров заявил, что слухи о его причастности к делу Микитася распространяет "окружение главы НАБУ".

1 декабря детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП сообщили народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент") еще одну подозрение - в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Сейчас расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.