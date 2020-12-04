Стефанчук выздоровел от коронавируса

Вице-спикер надеется в ближайшее время приступить к исполнению обязанностей.

Стефанчук выздоровел от коронавируса
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выздоровел от коронавируса.

Об этом депутат сообщил в Facebook.

"Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - написал Стефанчук.

Политик также поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни.

"Всем желаю крепкого здоровья. Не будьте легкомысленными! Вирус более коварный, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук - непременные спутники", - добавил Стефанчук.

Напомним, 12 ноября Стефанчук получил положительный тест на ковид.

"Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой заменился положительным тестом. Не сберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя" , - написал он.

В этот понедельник о выздоровлении сообщил и глава парламента Дмитрий Разумков.

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