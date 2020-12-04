СБУ завершила расследование поджога авто журналистки "Радио Свобода"

В суд направлено обвинительное заключение в отношении двух фигурантов.

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Следователи установили, что организатором поджога был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем. Для осуществления преступления полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги и предоставил необходимую информацию об автомобиле журналистки. В ночь на 30 января 2020 года мужчина совершил поджог.

Следователи также выяснили, что заказчик уже неоднократно "сотрудничал" с исполнителем для осуществления аналогичных преступлений.

Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух фигурантов по двум статьям Уголовного кодекса.

Напомним, ночью в четверг, 30 января, сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспонденту украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку. Правоохранители в Одессе задержали подозреваемого в поджоге, 19-летнего жителя Хмельницкого.

Также журналисты обнародовали видео поджога автомобиля Терещуков. На нем видно, как человек кладет на лобовое стекло автомобиля журналистки пакеты, поджигает их и убегает.