Снайпер боевиков ранил военнослужащего ВСУ на Донбассе

Бойца доставили в больницу.

Снайпер боевиков ранил военнослужащего ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

Украинский военный получил ранение на Донбассе.

Об этом сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

"Сегодня, в 10:46 в районе н.п. Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное", - говорится в сообщении.

О ранении военного сообщили представителям СММ ОБСЕ.

Напомним, за сутки оккупанты 9 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе.

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