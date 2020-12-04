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2020-12-04
Снайпер боевиков ранил военнослужащего ВСУ на Донбассе
Бойца доставили в больницу.
Фото: Макс Левин
Украинский военный получил ранение на Донбассе.
Об этом сообщила украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.
"Сегодня, в 10:46 в районе н.п. Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное", - говорится в сообщении.
О ранении военного сообщили представителям СММ ОБСЕ.
Напомним, за сутки оккупанты 9 раз нарушили мирные договоренности на Донбассе.