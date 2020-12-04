В Латвии прошли обыски из-за возможного нарушения санкций ЕС, связанных с Украиной

К причастным лицам применили меры пресечения.

В Латвии прошли обыски из-за возможного нарушения санкций ЕС, связанных с Украиной
Фото: Вести Экономика

Служба государственной безопасности Латвии провела обыски в Риге и окрестностях города в связи с подозрениями в нарушении международных санкций.

Об этом сообщили на сайте спецслужбы.

"Информация, полученная в ходе расследования, вызывает подозрения в передаче экономических ресурсов лицу, которое подпадает под санкции Евросоюза за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в сообщении.

Обыски провели в рамках уголовного дела в соответствии с частью первой статьи 84 Уголовного закона (за нарушение санкций, наложенных Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и другими международными организациями, или национальных санкций, наложенных Латвийской Республикой).

Служба государственной безопасности Латвии во время обысков получила большой объем информации, в том числе носители данных и документы. К причастным лицам применили меры пресечения, не связанные с лишением свободы, но не уточняется, какие именно.

Напомним, в июле стало известно, что Amazon выплатит $ 134,5 тыс. штрафа за нарушение санкций в отношении Крыма, Ирана и Сирии. Компания поставляла товары и услуги людям, которые подпадают под санкции OFAC.

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