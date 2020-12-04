Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Верховная Рада на заседании 4 декабря проголосовала за проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, отмененной скандальным решением Конституционного суда. Также он предусматривает ответственность за умышленное непредоставление декларации. Голосование проходило по упрощенной процедуре ad hoc.

За принятие в целом отдали голоса 289 нардепов. Базой для законопроекта стал документ рабочей группы парламента и президентский законопроект. Это первый закон, принятый для решения конституционного кризиса. Его важно было принять именно до конца года, чтобы не нарушить систему электронного голосования, отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Проект закона был разработан Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности. Документ дополняет Уголовный кодекс и добавляет две статьи: 366-2 (декларирование недостоверной информации) и 366-3 (непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления). Конституционный суд, как известно, отменил статью 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложь в декларациях.

Статья 366-2 устанавливает, что в случае, если недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, ответственность наступает в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42 500 - 51 000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов (сейчас это до 8,4 млн гривен) для трудоспособных лиц, ответственность наступает в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000-85 000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Статья 366-3 устанавливает, что уголовная ответственность за умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, наступает в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Наибольшую дискуссию у участников заседания профильного комитета вызвала норма об установлении наказания за декларирование недостоверной информации в виде ограничения свободы.

При этом в НАПК назвали условия, созданные этим законопроектом, "санаторными" для коррупционеров. "То есть, максимальное наказание - пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства. Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого лица на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить в него", - пояснили в НАПК.

Напомним, что вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал заседание глав фракций и групп по решению конституционного кризиса.

27 ноября Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларации. Проектом закона предлагается ответственность в виде штрафа от 42 до 85 тыс. грн или общественные работы, или лишение свободы до двух лет.

В октябре Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.