НАБУ провело обыски в структурах Гройсмана после показаний Микитася, - Бутусов

По данным "Цензор.Нет", также были переданы показания в отношении других лиц из бывшей и нынешней власти.

1 и 2 декабря Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в структурах бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана по делу о взятках компании "Укрбуд".

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов.

По его словам, показания против Гройсмана дал Максим Микитась - владелец строительной компании "Укрбуд".

"Микитась передал НАБУ и САП свой телефон, документы и дал показания о госслужащих, которым он передавал взятки. Микитась дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заместителя начальника экспертного центра МВД Константина Дубоноса и против бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, и в отношении эти лиц начаты немедленные следственные действия. По данным "Цензор.Нет", также были переданы показания в отношении других лиц из бывшей и нынешней власти, по которым работают детективы", - написал Бутусов.

Он также отметил что, согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 26 ноября, в сентябре 2017 года Микитась встретился с премьером Гройсманом и "пообещал ему взятку в виде передачи нежилых помещений в жилом комплексе "Аристократы"".

"Помещение площадью около 2 тыс. квадратных метров оцениваются на рынке не менее чем в 2 млн долларов." Позже... Гройсман получил неправомерную выгоду на сумму 75 459 132 гривны", - говорится в судебном решении. Согласно показаниям Микитася, помещения были переданы структурам Гройсмана 18 декабря 2017 года и оформлены на Юрия Гижко, предпринимателя из Винницкой области. Текст решения здесь. Источники Цензор.Нет в НАБУ и САП подтверждают факт соответствующего решения суда и проведения обысков", - добавил Бутусов.

Напомним, ранее заместитель главы ОПУ Татаров заявил, что слухи о его причастности к делу Микитася распространяет "окружение главы НАБУ".

Напомним, что 1 декабря детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили народному депутату Максиму Микитасю (экс-конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент") еще одно подозрение - в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Всего по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины на 81,64 млн гривен подозреваются восемь человек. Расследование завершено, сторона защиты знакомится с материалами дела. В июле 2020 года детективы НАБУ разоблачили преступную группу из пяти человек, организовавшую коррупционную схему закупки для военнослужащих НГУ квартир, непригодных для проживания.