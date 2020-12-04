В Молдове Майя Санду поднимает народ на борьбу с парламентом

В Молдове назревает свой Майдан. Президент республики Майя Санду, которая недавно победила на президентских выборах своего соперника Игоря Додона, призывает народ выйти на акцию протеста в воскресенье, 6 декабря.

Казалось бы, призыв к протесту из уст официальной победительницы выборов – это нонсенс. Однако у Санду появились на это причины. Новоизбранная глава государства призвала народ выйти на площадь, чтобы потребовать роспуска парламента и проведения новых парламентских выборов. Президент решилась на такой шаг после решений, которые принял вчера парламент республики.

Парламент на своем заседании урезал полномочия президента. Депутаты подчинили себе Службу информации и безопасности. Депутаты также поддержали в первом чтении законопроект о статусе русского языка и проголосовали за возвращение на телевидение Молдовы роSSийского контента.

Майя Санду, в свою очередь, назвала этот демарш законодательного органа попыткой захвата власти.

"То, что сегодня произошло в парламенте доказывает, что там собралась группа преступников. Этот парламент должен быть распущен. В воскресенье мы выйдем на площадь Великого национального собрания, чтобы рассказать им, что думает народ", - заявила Санду.