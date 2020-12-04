Украинские пограничники проверяют сообщение ФСБ РоSSии о выстрелах на границе

Наряды ГПСУ не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией.

Государственная пограничная служба Украины не фиксировала нарушений, но проверяет информацию, распространенную ФСБ РоSSии о стрельбе на границе, и местность, где якобы произошел инцидент.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"По информации, поступившей от роSSийских пограничников Госпогранслужбе около 11:00, событие якобы состоялось в полночь по московскому времени. Отмечу, что пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией . Кроме того, роSSийская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы. В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы", - сказал он.

Сотрудники ГПСУ сообщили об инциденте взаимодействующим органам. Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых сообщает роSSийская сторона.