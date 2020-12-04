Степанов: Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года

Глава Минздрава сообщил, что Украина получит вакцину, около 8 млн доз, в рамках глобальной инициативы COVAX.

Степанов: Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого - начале второго квартала 2021 года.

"Украина получит вакцину, около 8 млн доз, в рамках глобальной инициативы COVAX. До 7 мая у нас подписание соответствующих документов. Я думаю, что срок получения этой вакцины: конец первого - начало второго квартала", - заявил он во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, Украина также ведет переговоры по поставке вакцин с производителями, которые уже закончили испытания.

Степанов отметил, что Украина договорилась с компанией Pfizer. Поставка вакцины этой компании ожидается также в начале второго квартала. Количество доз, которое может поставить компания, он не уточнил.

Министр добавил, что Украина не будет покупать роSSийскую вакцину, потому что она не прошла третьей стадии клинических испытаний, и ее не рекомендует ВОЗ.

Напомним, ранее Степанов опроверг подготовку массового тестирования населения на COVID-19.

3 декабря Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта №4142 "О системе общественного здоровья", который касается особенностей вакцинации.

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