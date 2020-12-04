Главе Минздрава Степанову доверяют 19% украинцев, при этом 37% граждан его не знают, - опрос

Среди ключевых институтов украинцы больше всего доверяют Всемирной организации здравоохранения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг".

Так, ВОЗ доверяют 47% опрошенных, не доверяют этому учреждению - 32%.

Министерству здравоохранения Украины доверяют 33%, не доверяют - 54%. Нацслужбе здоровья доверяют 24%, не доверяют - 40%, ничего не знают о ее деятельности - 29%. Центру общественного здоровья доверяют 21%, не доверяют - 38%, ничего не знают о его деятельности - 34%.

Комитету Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования доверяют 15%, не доверяют - 54%, ничего не знают о его деятельности - 24%. В динамике за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия к государственным управленческим институтам в сфере медицины.

Министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 19%, не доверяют - 34%, не знают такого - 37%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 15%, не доверяют - 67%, не знают ее - 12%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-10%, не доверяют - около трети.

Детскому врачу, телеведущему Евгению Комаровскому доверяют 66%, не доверяют - 20%.

Главному санитарному врачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют - 39%, не знают его - 20%. 70% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и семьи. 35% постоянно носят маски, 63% - носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д.). Лишь 2% пренебрегают ношением масок.

Напомним, большинство украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.