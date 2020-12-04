Боевики блокируют движение через пять КПВВ на Донбассе

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" - ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю.

Незаконные вооруженные формирования РФ продолжают блокирование движения людей через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское", "Марьинка".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская"- ежедневно и "Новотроицкое" - дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором", - заявили в ГПСУ.

В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы Украины оформили на КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины - 5 603 человека, на контролируемую территорию - 5078 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" - 209 граждан и 36 транспортных средств проехали в сторону временно оккупированного Донецка, и одновременно 112 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

В Госпогранслужбе отметили, что всего роSSийские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 14 граждан, из которых 9 - напротив КПВВ "Станица Луганская", 2 - напротив КПВВ "Новотроицкое" и 3 - напротив КПВВ "Марьинка".

"В течение недели на временно оккупированную территорию Украины международными организациями доставлены гуманитарные грузы. Так, из КПВВ "Новотроицкое" проехали 9 грузовиков от Международного комитета Красного Креста и 3 грузовых автомобиля от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые и гигиенические наборы, офисные принадлежности, строительные материалы, бытовая химия и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил почти 157 тонн", - добавили в ГПСУ.

Напомним, вчера послы Венгрии, Чехии, Словакии и Польши посетили КПВВ "Золотое" в Луганской области. Они проинспектировали ситуацию по безопасности.

10 ноября Украина открыла все КПВВ на линии разграничения. Боевики запрещали пересечение в Золотом и Счастье. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявляла, что роSSийская сторона блокирует работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на соблюдение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №392 от 20 мая 2020 года.

КПВВ были закрыты с целью предотвращения распространения коронавируса.