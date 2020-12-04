Перестрелка на границе Украины с Россией: один человек убит

На границе Украины и РоSSии сегодня, 4 декабря, утром пограничники РФ убили в перестрелке вооруженного человека. Такое сообщение появилось на официальном сайте ФСБ РоSSии.

"На участке Пограничного управления ФСБ РоSSии по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в РоSSийскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", - пишут в сообщении пресс-службы ФСБ.

В информации также сообщают, что роSSийские пограничники попытались задержать нарушителей границы, однако те оказали вооруженное сопротивление. Тогда пограничники открыли ответный огонь и смертельно ранили одного из них. Двое других вооруженных людей убежали обратно на территорию Украины.

По сведениям украинского Telegram-канал "Легитимный" этот инцидент на границе произошел еще сегодня рано утром. Однако ФСБ решали, как подать эту информацию. Пока ее подали лаконично, лишь как свершившийся факт.

"Наш кремлевский источник сообщает, что есть информация, что один из убитых относится к криминальным элементам. Это событие произошло еще рано утром, но на данный момент выясняли всю ситуацию", - пишет "Легитимный".

При этом, по сведениям этого же источника, полученным уже от украинских силовиков, сейчас в РФ пытаются представить эту ситуацию, как попытку забросить на территорию РоSSии вооруженную группу людей для организации там теракта.

"Источник из наших украинских "силовиков", комментируя эту информацию, сразу нам сообщает, что россияне сейчас хотят заявить, что эта могла быть группа для организации террористического акта в РФ . Такое заявление ФСБ хочет сделать для дискредитации Украины в глазах мировой общественности", - пишет источник.

Видимо роSSийскую сторону не смущает, что убитый был уголовником, а значит едва ли в его попытке пересечь границу были политические мотивы. СБУ готовит ответную реакцию на это сообщение.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы, чтобы между Украиной и Беларусью вспыхнул вооруженный конфликт. Он убежден, что между нашими странами нет вопросов, которые нужно было бы решать силой.