Зеленский подписал закон о деятельности органов местного самоуправления

Без принятия этого закона некоторые территориальные общины не могли провести свои первые сессии. Также это блокировало подготовку к новому бюджетному году.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1009-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций".

Об этом сообщается на сайте парламента.

Без принятия этого закона некоторые территориальные общины не могли провести свои первые сессии. Также это блокировало подготовку к новому бюджетному году.

Закон был принят с некоторыми поправками нардепа Алены Шкрум ("Батькивщина"). Одна из них - о полномочиях Кабинета министров. В частности, теперь нельзя длительное время оставаться и.о. министра. Если премьер не подает кандидатуру министра, то Рада не может назначить и определиться по новому министру. При этом и.о. министра, назначенный правительством, может быть на этой должности годами без права голосовать на заседаниях правительства.

Рада поддержала эти правки. Перед голосованием за них нардепы переговаривались о том, что правки направлены против и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект 17 ноября. За него проголосовал 301 депутат. 24 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал документ.