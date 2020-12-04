В Одесской области суд отменил русский язык

Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными.

В Одесской области суд отменил русский как региональный язык
Фото: dumskaya.net

Одесский окружной административный суд отменил региональный язык в Одесской области.

Об этом сообщил в Facebook активист Святослав Литинский.

"В Одесской области (решение облсовета) - отменен региональный язык. Вчера соответствующее решение вынес Одесский окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", - написал Литинский.

Ранее региональный язык отменили в Одессе.

Напомним, в августе 2012 года Одесский горсовет дал русскому языку статус регионального. В горсовете настаивали, что слово "Одесса" пишется с двумя "с".

В том же месяце русский язык стал региональным во всей Одесской области.

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