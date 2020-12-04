Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве, между ними и полицией происходили потасовки (обновлено)

Полиция взяла под усиленную охрану центральную часть столицы.

Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве, между ними и полицией происходили потасовки (обновлено)
Фото: Скріншот відео

В Центре Киева перекрыто дорожное движение в связи с проведением митинга.

Об этом сообщила патрульная полиция.

В Национальной полиции заявили, что взяли под усиленную охрану центральную часть столицы.

"Правоохранители обеспечивают общественную безопасность и правопорядок во время проведения мероприятий с массовым участием граждан в центре Киева. К охране правопорядка привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактическую разъяснительную работу", - говорится в сообщении.

Обновление. На странице полиции в Facebook сообщили, что некоторые митингующие препятствовали попаданию народных депутатов в Раду.

"Во время проведения превентивной работы с участниками мероприятий, некоторые из них агрессивно себя ведут и не реагируют на законные требования правоохранителей. Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и краткосрочные потасовки", - говорится в сообщении.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Также возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы. Патрульные призвали водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Напомним, полиция призвала митингующих не препятствовать депутатам выходить из Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который предлагает отложить применение кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп, доход которых не превышает определенную сумму. Протестующие же требуют отложить РРО для всех групп ФЛП, и для рисковых также.

4 ноября в Раде не хватило голосов для принятия законопроекта №4313, который переносит на год применени кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп.

1 декабря депутаты договорились создать дополнительный законопроект по решению кризиса с ФЛПами. Глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в интервью LB.ua говорил, что отсрочка фискализации на год до января 2022 года возможна для ФЛП, кроме рисковых групп - сетей электроники, аптек, продаж в интернете, автозапчастей и ювелирных изделий.

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