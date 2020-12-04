Правительство Украины не планирует вводить локдаун в декабре

По словам Степанова, вводить локдаун в декабре нет необходимости, поскольку наша медицинская система выдерживает.

Правительство Украины не планирует вводить локдаун в декабре
Фото: Макс Требухов

Кабмин не планирует вводить жесткий локдаун в декабре, однако предлагает сделать это в январе.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает "Новое время".

По его словам, Минздрав предлагает ввести жесткий карантин в начале января.

"Мы предлагаем и будем предлагать это правительству Украины, скажем так, плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января", - сказал Степанов.

Министр отметил, что для максимального эффекта продолжаться такой карантин должен в течение трех недель.

Степанов добавил, что с января и в течение февраля в Украине ожидается пик заболеваемости гриппом.

"Именно поэтому, к этому периоду надо подойти с минимальными цифрами заболеваемости COVID", - отметил глава Минздрава.

По его словам, вводить локдаун в декабре нет необходимости, поскольку наша медицинская система выдерживает.

Обновление. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству сообщил, что есть четкий план по усилению ограничений. Правительство следит за опытом других стран.

"Мы четко понимаем потребности и предостережения регионов. В декабре мы не планируем усиливать карантинные меры. Можем прогнозировать, что медицинская система выдержит. Если будет ухудшение ситуации, мы можем поднять этот вопрос в начале января. Транспорт будет работать", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 1 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае. Единственный вопрос, когда он будет вводиться: либо в декабре, либо со 2 января.

За введение локдауна выступил и Степанов.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вариант локдауна нельзя отменять, "вероятность его велика". На это будут влиять показатели заполнения больниц, количество тестирований, количество заболевших и эффективность локдауна выходного дня.

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