"Эта каденция будет каденцией особых вызовов, которые будут стоять перед нами", - сказал Садовый.

Во Львове 4 декабря состоялась торжественная сессия городского совета.

Заседание транслировалось на странице Андрея Садового в Facebook.

Во время заседания Андрей Садовый принял присягу городского головы Львова.

"Прежде всего хочу выразить благодарность всем львовянам, которые не равнодушны, которые выбрали власти города на следующие 5 лет... Эта каденция будет каденцией особых вызовов, которые будут стоять перед нами. В первую очередь, это неслыханная эпидемия, вводящая в транс весь мир, это экономические кризисы, к которым она приводит, это, однозначно, забота о медиках, спасающих наши жизни", - сказал Садовый.

Среди вызовов, которые будут стоять перед властью Львова, Садовый назвал также войну на востоке Украины.

Напомним, во вторник, 24 ноября, часть депутатов Львовского городского совета собралась на первое заседание сессии, чем фактически прекратила полномочия Садового. Садовый заявил, что с точки зрения закона его полномочия прекращены. Он не собирается подписывать никаких документов, пока не будет решена юридическая коллизия.

По словам Садового, первое заседание новоизбранного городского совета должно было состояться 3 декабря, но его неожиданно перенесли на 24 ноября в интересах "бизнес-группировки КК - Козловский-Кривецкий".

На выборах городского головы Андрей Садовый набрал 62,8% голосов.