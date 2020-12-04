В НАПК назвали предлагаемую Радой ответственность за недостоверное декларирование "санаторными условиями" для коррупционеров

Законопроект не предусматривает лишения свободы за ложь в декларациях или умышленное непредоставление деклараций.

НАПК критически отнеслось к законопроекту о восстановлении ответственности за ложь в декларациях и неподачу декларации, предлагаемому парламентским комитетом по правоохранительной деятельности.

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции назвали созданные документом условия для коррупционеров санаторными, ведь они не предусматривают лишения свободы ни за умышленное недостоверное декларирование, на за непредоставление декларации. Об этом говорится на странице НАПК в Facebook.

Согласно предлагаемому законопроекту, лица, которые умышленно укажут недостоверные сведения на 4000 тысячи необлагаемых минимумов (а это сейчас 8,4 млн грн), могут получить наказание в виде ограничения (но не лишения) свободы на срок до 2 лет.

"То есть, максимальное наказание - пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства. Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого человека на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить в него", - пояснили в НАПК.

Глава агентства Александр Новиков отметил, что "коррупционер может умышленно скрыть информацию о картине Пабло Пикассо или самую дорогую яхту в мире и получить за это максимум два года в "санаторных условиях".

Проект закона был разработан Комитетом по вопросам правоохранительной деятельности. Документ дополняет Уголовный кодекс и добавляет две статьи: 366-2 (декларирование недостоверной информации) и 366-3 (непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления). Конституционный суд, как известно, отменил статью 366-1, в которой говорилось об ответственности за ложь в декларациях.

Статья 366-2 устанавливает, что в случае, если недостоверные сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, ответственность наступает в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42 500 - 51 000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов (сейчас это до 8,4 млн гривен) для трудоспособных лиц, наказание предусматривается в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000-85 000 гривен) или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, по части второй настоящей статьи.

Статья 366-3 устанавливает, что уголовная ответственность за умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, наступает в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, что вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал заседание глав фракций и групп по решению конституционного кризиса. Также руководство Рады и представители депутатских фракций и групп обсудили с послами стран G7 восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и электронного декларирования.

Ранее представитель Верховной Рады в Конституционном Суде, заместитель главы комитета по правовой политике Ольга Совгиря сообщила, что профильный комитет Рады будет рассматривать законопроекты, которые касаются деятельности Конституционного Суда Украины, после 12 декабря.

27 ноября Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за ложные сведения в декларации. Проектом закона предлагается ответственность в виде штрафа от 42 до 85 тыс. грн, или общественные работы или лишение свободы до двух лет.

Как известно, в октябре Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, зарегистрировали законопроект при соавторстве Разумкова, который восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции" - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.