Венедиктова предлагает принять закон, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предлагает принять закон, который бы сделал невозможным увольнение генпрокурора Верховной Радой.

Об этом она заявила в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"У меня есть хорошая идея ... законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал (Верховной Рады, - ред.), а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП", - сказала Венедиктова.

При этом она подчеркнула: "Когда у генпрокурора гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно".

"Хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана", - добавила генпрокурор.

Она также подчеркнула, что заявила, что "никакого внешнего воздействия" на нее со стороны руководства Украины или представителей иностранных государств нет.

"Я могу сказать не как политик, а как правоохранитель о моем внешнем управлении. Есть ли у меня внешнее управление? Да, ко мне приходят послы .. У меня внешнего управления нет", - сказала Венедиктова.

При этом она добавила, что ни разу не была в посольстве США , а послы, которые приходят в офис генпрокурора, - "интересуются работой кадровых комиссий или назначениями на должности".

На уточняющий вопрос, выполняет ли она какие-то указания президента Украины, Венедиктова сказала: "и мы возвращаемся к вопросу: "чей я человек?" Решения, которые я принимаю, это мои самостоятельные решения. Конечно, я прислушиваюсь к мнению президента, конечно, я могу понять, какая у него позиция, может быть. Но он не вмешивается в уголовную юстицию".

Напомним, накануне в НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в котором подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуд" Максим Микитась. Заместителю главы ОП Олегу Татарову подготовили подозрение, но Венедиктова остановила ее вручение. После этого в Офисе генпрокурора обвинили НАБУ в "попытке публичной дискредитации" и давлении на Венедиктову.

В октябре президент Зеленский заявил, что Венедиктова уйдет с должности, если до конца года "не покажет своего результата".